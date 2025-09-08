Mercato Milan, Tuttosport: "Offerta dall’Al-Shabab: Adli tentato"

In merito al mercato del Milan, Tuttosport titola così stamattina: "Offerta dall’Al-Shabab: Adli tentato". Il centrocampista, fuori dal progetto di Max Allegri tanto che in questo inizio di stagione si è allenato con il Milan Futuro e non con la prima squadra, ha ricevuto un'importante offerta dagli arabi dall’Al-Shabab che hanno messo sul piatto un triennale da 7 milioni di euro a stagione.

Il giocatore è ovviamente tentato, ma per ora non c'è ancora l'accordo totale tra le parti per arrivare alla fumata bianca. Adli ha giocato la scorsa annata in prestito alla Fiorentina, che però poi ha deciso di non riscattarlo e così il francese è tornato al Milan, dove però non c'è più spazio. Ricordiamo che il mercato in Arabia Saudita si chiude giovedì 11 settembre.

