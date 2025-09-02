Milan, Allegri aveva chiesto un difensore esperto. A sorpresa è arrivato il 2006 Odogu

Durante il vertice di mercato a Casa Milan dopo la sconfitta contro la Cremonese nella prima giornata di campionato, Massimiliano Allegri aveva chiesto un difensore esperto, capace di comandare la difesa. Prima del Lecce, lo stesso ds milanista Igli Tare aveva confermato che il Diavolo stava cercando un leader per il reparto arretrato. Per questo motivo, i rossoneri hanno cercato prima Kim del Bayern Monaco, poi Akanji del Manchester City, fino ad arrivare a Joe Gomez del Liverpool. Ieri sembrava quasi tutto fatto, ma i Reds non hanno dato il loro via libera definitivo e così il Milan ha deciso di cambiare obiettivo per non rischiare di non prendere nessuno.

Si pensava che i dirigenti di via Aldo Rossi sarebbero andati su un altro difensore esperto e invece ecco che il Diavolo ha chiuso per David Odogu, giocatore classe 2006 che è arrivato a titolo definitivo dal Wolfsburg. Un cambio di rotto inaspettato quello dei rossoneri che hanno preso un'altra scommessa. Lo riferisce stamattina Tuttosport che aggiunge che, per le sue caratteristiche, viene paragonato ad Antonio Rudiger, ex difensore della Roma ora al Real Madrid.

