Milan, Allegri è pronto a riabbracciare Maignan: sarà titolare in Coppa Italia

Max Allegri è pronto a riabbracciare Mike Maignan che ieri ha lavorato sul campo con i preparatori e, se oggi non ci saranno controindicazioni, tornerà titolare tra i pali della porta rossonera nei sedicesimi di Coppa Italia contro il Lecce. Lo scrive stamattina l'edizione odierna di Tuttosport.

Ricordiamo che il francese si era infortunato nel match di campionato contro il Bologna quando ha dovuto abbandonare il campo durante il secondo tempo per un problema al polpaccio. Per fortuna gli esami a cui si è sottoposto hanno escluso lesioni, ma l'ex Lille ha comunque saltato la sfida di sabato sul campo dell'Udinese.

