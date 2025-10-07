Milan, Allegri è sempre convinto che Leao possa essere l’uomo in più del suo Diavolo anche da centravanti

Secondo quanto riferisce questa mattina l'edizione odierna del Corriere della Sera, Massimiliano Allegri, nonostante finora l'impatto di Rafael Leao sia stato deludente, continua ad essere convinto che il portoghese possa essere l'uomo in più del suo Milan anche nel nuovo ruolo di centravanti. Nella nuova posizione, il numero 10 milanista sta faticando, colpa anche di una condizione fisica non ottimale a causa dell'infortunio al polpaccio rimediato a metà agosto che lo ha tenuto fuori 45 giorni.

Ai microfoni di DAZN dopo il match contro la Juventus, Max Allegri ha dichiarato sul nuovo ruolo di Leao: "Non è che per lui è una posizione nuova, se non sbaglio al Lille da ragazzo giocava già da centravanti. Il movimento che fa sulla palla di Modric è stato un movimento da centravanti, ha fatto un taglio meraviglioso. Però quando arriva lì uno come lui deve fare gol. Le qualità tecniche, basta vedere questa giocata in cui calcia da metà campo, è una giocata da giocatore geniale. Deve fare un salto che quando arriva lì deve capire che deve determinare perché è importante per la squadra”.

