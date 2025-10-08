Milan-Como a Perth, 12 milioni dal governo australiano: ecco come verranno distribuiti, la percentuale maggiore ai rossoneri

Come riferisce stamattina il Corriere della Sera, durante l'assemblea di Lega che andrà in scena oggi si parlerà anche di Milan-Como che si giocherà a Perth nel prossimo mese di febbraio. Tra i temi all’ordine del giorno, c'è la modalità di distribuzione dei 12 milioni di euro che il governo australiano verserà per ospitare questa gara: una parte coprirà i costi di trasferta, la percentuale maggiore andrà ai rossoneri (il match si sarebbe dovuto giocare a San Siro), un’altra parte andrà ai lariani e la quota restante verrà suddivisa fra gli altri club di Serie A.

Su Milan-Como a Perth si è espresso nelle scorse ore anche Adrien Rabiot che a Le Figaro ha spiegato: "Sono rimasto sorpreso quando ho saputo che con il Milan giocheremo una partita di Serie A contro il Como… in Australia! È completamente folle. Ma si tratta di accordi economici per dare visibilità al campionato, cose che ci superano. Si parla molto dei calendari e della salute dei giocatori, ma tutto questo sembra davvero assurdo. È pazzesco fare così tanti chilometri per una partita tra due squadre italiane in Australia. Dobbiamo adattarci, come sempre".

