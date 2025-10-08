Milan-Como a Perth, 12 milioni dal governo australiano: ecco come verranno distribuiti, la percentuale maggiore ai rossoneri

di Enrico Ferrazzi

Come riferisce stamattina il Corriere della Sera, durante l'assemblea di Lega che andrà in scena oggi si parlerà anche di Milan-Como che si giocherà a Perth nel prossimo mese di febbraio. Tra i temi all’ordine del giorno, c'è la modalità di distribuzione dei 12 milioni di euro che il governo australiano verserà per ospitare questa gara: una parte coprirà i costi di trasferta, la percentuale maggiore andrà ai rossoneri (il match si sarebbe dovuto giocare a San Siro), un’altra parte andrà ai lariani e la quota restante verrà suddivisa fra gli altri club di Serie A. 

Su Milan-Como a Perth si è espresso nelle scorse ore anche Adrien Rabiot che a Le Figaro ha spiegato: "Sono rimasto sorpreso quando ho saputo che con il Milan giocheremo una partita di Serie A contro il Como… in Australia! È completamente folle. Ma si tratta di accordi economici per dare visibilità al campionato, cose che ci superano. Si parla molto dei calendari e della salute dei giocatori, ma tutto questo sembra davvero assurdo. È pazzesco fare così tanti chilometri per una partita tra due squadre italiane in Australia. Dobbiamo adattarci, come sempre".
 