Milan-Como in Australia: oggi si riunisce l'Esecutivo UEFA

vedi letture

Oggi potrebbe essere una giornata importante per sapere se effettivamente Milan-Como si giocherà in Australia, e più precisamente a Perth, il prossimo febbraio. Come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, dopo l'ok di due club, della Lega Calcio Serie A e FIGC, ora serve il via libera della UEFA. E proprio oggi a Tirana in Albania si riunirà l'Esecutivo UEFA che, tra i vari argomenti, affronterà anche quello che riguarda Milan-Como.

Non è escluso che oggi non arrivi una decisione, ma potrebbe esserci un rinvio per analizzare ancora più attentamente la vicenda e le sue implicazioni future. L'Esecutivo è un organismo piuttosto ampio, composto dal presidente della UEFA Ceferin e da altri 19 membri, tra cui il numero della FIGC Gabriele Gravina, il quale parlerà a favore del via libera della partita in Australia. Da capire se preverrà questa corrente di pensiero o se avranno la meglio coloro che sono contrari.

