Milan-Como in Australia: oggi si riunisce l'Esecutivo UEFA
Oggi potrebbe essere una giornata importante per sapere se effettivamente Milan-Como si giocherà in Australia, e più precisamente a Perth, il prossimo febbraio. Come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, dopo l'ok di due club, della Lega Calcio Serie A e FIGC, ora serve il via libera della UEFA. E proprio oggi a Tirana in Albania si riunirà l'Esecutivo UEFA che, tra i vari argomenti, affronterà anche quello che riguarda Milan-Como.
Non è escluso che oggi non arrivi una decisione, ma potrebbe esserci un rinvio per analizzare ancora più attentamente la vicenda e le sue implicazioni future. L'Esecutivo è un organismo piuttosto ampio, composto dal presidente della UEFA Ceferin e da altri 19 membri, tra cui il numero della FIGC Gabriele Gravina, il quale parlerà a favore del via libera della partita in Australia. Da capire se preverrà questa corrente di pensiero o se avranno la meglio coloro che sono contrari.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan