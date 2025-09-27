Milan, contro il Napoli con la stessa formazione di Udine: Gimenez e Pulisic in avanti
Il Milan continua la sua preparazione ad alta intensità in vista del big-match di domani sera a San Siro contro il Napoli. In vista di questa gara, Massimiliano Allegri, come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, dovrebbe confermare lo stesso undici che una settimana fa ha iniziato dal primo minuto la partita in casa dell'Udinese. Spazio dunque per Tomori, Gabbia e Pavlovic in difesa, Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot ed Estupinan in mezzo, Gimenez e Pulisic in avanti.
PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-5-2)
16 Maignan
23 Tomori 46 Gabbia 31 Pavlovic
56 Saelemaekers 19 Fofana 14 Modric 12 Rabiot 2 Estupiñan
11 Pulisic 7 Gimenez
Allenatore: Allegri
A disposizione: 1 Terracciano, 96 Torriani; 5 De Winter, 27 Odogu, 24 Athekame, 33 Bartesaghi; 4 Ricci, 8 Loftus-Cheek; 10 Leao, 18 Nkunku 25 Balentien.
Indisponibili: Jashari
Squalificati: -
Diffidati: -
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan