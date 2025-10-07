Milan, il CorSera non ha dubbi: per dare la caccia allo scudetto serve il miglior Leao

"Per dare la caccia allo scudetto, serve il miglior Leao": lo scrive stamattina il Corriere della Sera che spiega che, dopo aver ridato grande solidità tattica e mentale al Milan, ora la missione di Max Allegri è quella di recuperare il portoghese per provare a lottare fino alla fine per il tricolore. I quattro punti conquistati nel doppio big-match contro Napoli e Juventus hanno confermato le qualità e le ambizioni del nuovo Diavolo, ma tutti a Milanello sanno bene che senza il miglior Leao è un'impresa davvero complicata. Il tecnico livornese è sempre convinto che il portoghese possa essere l'uomo in più della sua squadra anche nel nuovo ruolo di centravanti.

Ai microfoni di DAZN dopo il match contro la Juventus, Max Allegri ha dichiarato sul nuovo ruolo di Leao: "Non è che per lui è una posizione nuova, se non sbaglio al Lille da ragazzo giocava già da centravanti. Il movimento che fa sulla palla di Modric è stato un movimento da centravanti, ha fatto un taglio meraviglioso. Però quando arriva lì uno come lui deve fare gol. Le qualità tecniche, basta vedere questa giocata in cui calcia da metà campo, è una giocata da giocatore geniale. Deve fare un salto che quando arriva lì deve capire che deve determinare perché è importante per la squadra”.