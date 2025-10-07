Napoli, Roma, Milan, Juventus e Inter. CorSera: "Scudetto, dammi il cinque"

Oggi alle 09:49Rassegna Stampa
di Enrico Ferrazzi

Il Corriere della Sera in edicola stamattina apre così le sue pagine sportive: "Scudetto, dammi il cinque". Il quotidiano analizza il momento delle prime cinque squadre della classifica di Serie A che con ogni probabilità si contenderanno lo scudetto da qui alla fine del campionato: in vetta ci sono Napoli e Roma a 15 punti, poi c'è il Milan con due punti in meno e a seguire Juventus e Inter a quota 12 punti. Il CorSera dedica un pezzo per ogni club con questi titoli: 

Napoli: "Più qualità ma dietro si balla. Conte, il doppio impegno è un percorso completo".

Roma: "Gasperini, sfida senza limiti nel segno della continuità: ma per sognare servono i gol". 

Milan: "Solidità, testa e Modric: la missione di Allegri è ritrovare il vero Leao".

Inter: "Chivu, nuova filosofia aggressiva e verticale: la verità dopo la sosta". 

Juventus: "La ricerca dell'equilibrio e il vizio del pareggio: Igor a caccia di idee". 
 