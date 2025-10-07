Retroscena Gazzetta: "Max, lodi e rimproveri dopo la gara di Torino"

La Gazzetta dello Sport titola così stamattina sul Milan che domenica ha pareggiato 0-0 sul campo della Juventus: "Max, lodi e rimproveri dopo la gara di Torino". La Rosea racconta che Massimiliano Allegri ha fatto i complimenti alla sua squadra per la prestazione contro i bianconeri sianello spogliatoio che davanti alle telecamere, ma ha ribadito due concetti: prima di tutto che certe partite vanno vinte e poi che sottoporta ci vuole più cattiveria.

Al termine della sfida contro la Juventus, Massimiliano Allegri ha parlato così ai microfoni di Milan TV: "La cosa più positiva è che i ragazzi sono usciti dal campo arrabbiati per non essere riusciti a vincere la partita. E questo è un bel segnale. Prendiamo questo pareggio che va bene per la classifica e soprattutto va bene perchè i ragazzi hanno capito che potevano vincere la partita".

