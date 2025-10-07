QS: "Lautaro-Leao: gioie e timori. L'argentino punto fermo dell'Inter, Rafa ancora 'smarrito'"

Il Quotidiano Sportivo titola così questa mattina: "Lautaro-Leao: gioie e timori. L'argentino punto fermo dell'Inter, Rafa ancora 'smarrito'". Se in casa nerazzurra si godono Lautaro Martinez, autore finora già di 5 gol tra campionato e Champions League, nel Diavolo invece sono ancora in attesa del miglior Rafael Leao. L'infortunio al polpaccio, che lo ha tenuto fuori 45 giorni, ha certamente rallentato la sua trasformazione in prima punta, ma anche lui deve dare di più in campo.

In merito alle condizioni fisiche di Leao, Max Allegri ha spiegato a DAZN nel post-partita di Juventus-Milan: "La prima settimana di lavoro è stata questa qui, lui è stato fuori 45 giorni. Domenica scorsa l’ho dovuto far entrare per necessità, c’è stata l’espulsione di Estupinan e la sostituzione di Pulisic per non buttarmi un cambio e non aveva fatto male. Poi ha lavorato bene durante la settimana, deve trovare la condizione. È importante che ritrovi velocemente la condizioni perché abbiamo bisogno molto di lui, abbiamo bisogno di Nkunku, sono giocatori tecnici che ci possono risolvere le partite”.