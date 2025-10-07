Tuttosport titola: "Né gol, né svolta: Leao è un guaio"
MilanNews.it
Tuttosport in edicola stamattina titola così in prima pagina: "Né gol, né svolta: Leao è un guaio". In casa rossonera continua a tenere banco il rendimento deludente di Rafael Leao che ha deluso sia contro il Napoli che contro la Juventus. In particolare il portoghese è stato criticato parecchio per i due gol sbagliati contro i bianconeri.
La sua metamorfosi in prima punta sta andando avanti a rilento. Allegri continua a credere in lui e sta provando in ogni modo a caricarlo. Prima di entrare in campo contro la Juventus, il livornese ha provato a spronarlo ("Rafa, non farmi incazzare eh..."), ma purtroppo è servito a poco. Ora la missione del tecnico milanista è quella di ritrovare presto il miglior Leao.
Pubblicità
Rassegna Stampa
Milan, l’asticella si è alzata. Rammarico enorme. Serve un rimedio, subito. Perdonato, Cris. L’attacco va rivistodi Antonio Vitiello
Le più lette
1 Milan, l’asticella si è alzata. Rammarico enorme. Serve un rimedio, subito. Perdonato, Cris. L’attacco va rivisto
2 Adani: "Gimenez fa giocate di valore, da attaccante. Ma l'attaccante vive, si nutre e dorme meglio se fa gol"
3 Fabrizio Romano: "Leao, non monterei un caso. All'interno del Milan sono tutti dalla parte di Rafa"
4 Deschamps: "Rabiot al Milan gioca con un modulo diverso rispetto al nostro, ma sa cosa mi aspetto da lui qui"
Primo Piano
Milan-Como a Perth, c'è l'ok della UEFA. Stadio, rimborsi e punti di riferimento in Australia per i tifosi
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Eranio: "Leao, così non ci siamo, in campo non si cammina. Questo Milan è da scudetto grazie ad Allegri"
L'episodio Lucumì-Nkunku fa infuriare il mondo Milan. Preoccupa il trend di quest'anno, Rocchi chiarisca il prima possibile
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com