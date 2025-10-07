Tuttosport titola: "Né gol, né svolta: Leao è un guaio"

vedi letture

Tuttosport in edicola stamattina titola così in prima pagina: "Né gol, né svolta: Leao è un guaio". In casa rossonera continua a tenere banco il rendimento deludente di Rafael Leao che ha deluso sia contro il Napoli che contro la Juventus. In particolare il portoghese è stato criticato parecchio per i due gol sbagliati contro i bianconeri.

La sua metamorfosi in prima punta sta andando avanti a rilento. Allegri continua a credere in lui e sta provando in ogni modo a caricarlo. Prima di entrare in campo contro la Juventus, il livornese ha provato a spronarlo ("Rafa, non farmi incazzare eh..."), ma purtroppo è servito a poco. Ora la missione del tecnico milanista è quella di ritrovare presto il miglior Leao.

