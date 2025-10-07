CorSera: "Solidità, testa e Modric: la missione di Allegri è ritrovare il vero Leao"

"Solidità, testa e Modric: la missione di Allegri è ritrovare il vero Leao": titola così questa mattina il Corriere della Sera che spiega che dopo i quattro punti raccolti contro Napoli e Juventus i rossoneri hanno dato un segnale importante, cioè che per lo scudetto ci sono anche loro. Finora Max Allegri ha dato grande solidità tattica e mentale alla sua squadra e la presenza in mezzo al campo di un fuoriclasse come Luka Modric rende tutto più semplice, ma il livornese sa bene che per dare la caccia al tricolore servirà il miglior Leao.

E' questa ora la missione di Allegri che continua ad essere convinto che il portoghese possa essere l'uomo in più del suo Milan. Contro Napoli e Juve il numero 10 milanista ha deluso e ha confermato che è ancora indietro di condizione dopo essere stato fuori 45 giorni per il problema al polpaccio rimediato a metà agosto contro il Bari in Coppa Italia.

