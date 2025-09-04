Milan, il programma di recupero di Leao: l'obiettivo è tornare in campo contro il Bologna

Prosegue bene il recupero di Rafael Leao, out da metà agosto quando si è infortunato al polpaccio nel match di Coppa Italia contro il Bari. Il portoghese, che ha saltato le prime due gare di campionato contro Cremonese e Lecce, punta a tornare in campo contro il Bologna dopo la sosta per le nazionali. Il numero 10 milanista, come riferisce stamattina il Corriere dello Sport, sta seguendo un preciso programma di recupero che prevede sedute personalizzate ancora per questa settimana, per poi tornare in gruppo all'inizio della prossima quando si rivedranno a Milanello anche i nazionali.

L'allenatore milanista conta molto su Rafa e su di lui costruirà la nuova struttura dell'attacco milanista, con Leao che sarà centrale nella struttura offensiva milanista. Al vaglio, infatti, c'è anche la possibilità di una coppia a due con un'altra punta al suo fianco, ma anche una possibile evoluzione nel ruolo, con la trasformazione in prima punta. Ipotesi di lavoro a Milanello, ma il rientro di Rafael Leao è sempre più vicino.

