Milan, incognita Ricci. Tuttosport: "Se non gioca, per lui niente Nazionale"

Samuele Ricci è uno dei tanti investimenti fatti dal Milan a centrocampo quest'estate. C'è un problema però: in questo inizio di stagione l'ex capitano del Torino non è ancora riuscito a trovare lo spazio che meriterebbe. E la sensazione è che le cose possano continuare ad andare in questa direzione, anche perché nello scacchiere di Allegri in due hanno il posto assicurato, Luka Modric e Adrien Rabiot.

Il resto, Ricci compreso, devono battagliare ogni settimana per scendere in campo da titolare, motivo per il quale Tuttosport ha questa mattina definito l'ex Torino come un'incognita. Non solo. Prima di arrivare in rossonero il classe 2001 era uno dei pilastri della Nazionale di Luciano Spalletti, mentre nel corso di questa sosta non è stato convocato dal neo CT Gennaro Gattuso. In merito a questo discorso i colleghi di Tuttosport hanno titolato "Se non gioca, per lui niente Nazionale".