Milan-Napoli e il duello in mezzo al campo tra Modric e Lobotka, CorSport: "La sfida dei cervelli"

In vista di Milan-Napoli di domani sera a San Siro e il duello in mezzo al campo tra i due registi delle due squadre, cioè Luka Modric e Stanislav Lobotka, il Corriere dello Sport in edicola stamattina titola così: "La sfida dei cervelli". Il croato è arrivato quest'estate a parametro zero ed è diventato fin da subito il faro del centrocampo milanista. Sempre titolare in Serie A, l'ex Real Madrid sarà certamente uno dei protagonisti della gara di domani sera.

Davanti si ritroverà Lobotka che ha cominciato un'altra stagione da protagonista nella mediana di Antonio Conte. Precisione nei passaggi, recuperi e tanti chilometri percorsi sono le sue qualità principali. Il centrocampista slovacco non ha mai nascosto che tra i suoi idoli c'è anche Luka Modric.

