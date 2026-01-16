Milan, offerto Maguire ma l'affare non decolla: ecco perchè

Dopo aver rinforzato l'attacco con Niclas Fullkrug, il Milan si sta guardando intorno per vedere se c'è qualche opportunità interessante per puntellare la difesa: come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, al club di via Aldo Rossi è stato offerto Harry Maguire, giocatore in scadenza di contratto con il Manchester United, ma l'operazione non decolla perchè l’inglese è appena rientrato da un infortunio muscolare che lo ha tenuto ai box per due mesi e dunque servirebbe tempo per rivederlo al meglio della forma.

MEGUIRE IN SCADENZA

Harry Maguire potrebbe anticipare di sei mesi il suo addio al Manchester United. Nonostante abbia un contratto in scadenza il prossimo giugno, il difensore inglese starebbe seriamente prendendo in considerazione la possibilità di lasciare Old Trafford già in questo calciomercato invernale per giocarsi le sue chances di andare al Mondiale altrove.