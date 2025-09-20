Milan, oggi sfida all'Udinese. CorSport: "L'esame di Gimenez"

Milan, oggi sfida all'Udinese. CorSport: "L'esame di Gimenez"MilanNews.it
Oggi alle 08:12Rassegna Stampa
di Federico Calabrese

Questa sera il Milan affronterà l'Udinese in Friuli alla ricerca della terza vittoria consecutiva dopo quelle contro Lecce e Bologna. Test importante per i rossoneri di Massimiliano Allegri ma anche per Santiago Gimenez

Come titola l'edizione odierna del Corriere dello Sport, "L'esame di Gimenez". E prosegue: "Udinese-Milan, attesa per Santiago. Il messicano deve sbloccarsi. Maignan ko, tocca a Terracciano. Allegri. "Primo snodo dell'anno".