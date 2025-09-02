Milan, Rabiot è il regalo per Allegri. Ecco quanto guadagnerà il francese

Alla fine Massimiliano Allegri è stato accontentato e potrà tornare ad allenare Adrien Rabiot con cui ha già lavorato in passato alla Juventus. E' lui il grande colpo del Milan nelle ultime ore del mercato estivo: il francese, che ieri ha svolto le visite mediche a Parigi, arriva a titolo definitivo dal Marsiglia per una cifra intorno ai dieci milioni di euro. Il centrocampista ha firmato invece un contratto di tre anni: il primo anno guadagnerà 3,5 milioni di euro, ma nelle stagioni successive, in caso di qualificazione rossonera alla Champions League, il suo ingaggio supererà i 4 milioni. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.

Questo il comunicato con cui il Milan ha annunciato l'acquisto del francese: "AC Milan comunica di avere acquisito le prestazioni sportive del calciatore Adrien Rabiot dall'Olympique Marsiglia. Il centrocampista francese ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2028. Nato a Saint-Maurice (Francia) il 3 aprile 1995, Adrien Rabiot cresce nei Settori Giovanili francesi, fino ad arrivare al Paris Saint-German, con cui debutta in Prima Squadra nel 2012. Dopo una stagione in prestito al Tolosa, torna al PSG con cui totalizza 227 presenze e 24 gol, vincendo cinque Ligue 1, due Supercoppe di Francia, cinque Coppe di Lega e quattro Coppe di Francia. Nel 2019 il trasferimento alla Juventus con cui colleziona 212 presenze e 22 reti conquistando uno Scudetto, due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana. Nel 2024 il ritorno in Francia, al Marsiglia, con cui totalizza 32 presenze e 10 gol. Dopo aver completato la trafila nelle selezioni giovanili, nel novembre 2016 Rabiot debutta con la Nazionale maggiore della Francia. Con i transalpini vanta 53 presenze e 6 gol, oltre alla conquista della Nations League 2021".

