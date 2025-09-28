Milan, riecco il tifo! Il QS: "Urlo Milan, la Curva ritrova la voce"

vedi letture

Una delle più belle notizie per il Milan e per l'atmosfera di San Siro, in vista di questa sera in occasione del big match contro il Napoli, sarà il ritorno a cantare della Curva Sud rossonera, rimasta in silenzio nelle gare casalinghe fin qui disputate a causa delle incomprensioni con la società. Oggi il QS titola così, dopo il comunicato di ieri della Curva stessa: "Urlo Milan, la Curva ritrova la voce". E poi sulle cose di campo: "Conte vuole darsi subito alla fuga. Il Diavolo prova a metterci la coda".

Questa la nota diffusa ieri dalla Curva Sud: "Al di là delle chiacchiere che da giorni si rincorrono, stamattina abbiamo deciso di tornare a fare il tifo anche a San Siro. Questa decisione scaturisce dal ritorno ufficiale di striscioni, bandiere e stendardi a partire dalla partita Milan-Fiorentina. Abbiamo comunque scelto di riprendere a tifare già dalla partita di domani sera nonostante saremo ancora senza colori, perché sappiamo quanto sia importante e fondamentale la tifoseria organizzata per la squadra e lo abbiamo dimostrato in questo mese, dove in trasferta è sembrato di giocare in casa mentre a San Siro è sembrato di essere alla prima alla Scala. Noi siamo il Milan!”.