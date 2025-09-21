Milan show con l'Udinese. Il Giorno: "Doppio Pulisic e Fofana"

Milan show con l'Udinese. Il Giorno: "Doppio Pulisic e Fofana"MilanNews.it
Oggi alle 09:48Rassegna Stampa
di Federico Calabrese

"Doppio Pulisic e Fofana, Milan show con l'Udinese": titola così l'edizione odierna del Giorno a proposito della vittoria del Milan contro l'Udinese. Un netto 3-0 per gli uomini di Massimiliano Allegri, che ha seguito la gara in tribuna dopo l'espulsione rimediata nella sfida contro il Bologna. 

Prova convincente per i rossoneri che salgono momentaneamente al secondo posto in classifica e accorciano sulla Juventus, in attesa dei risultati delle altre.