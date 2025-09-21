"Milanone": tre punti a Udine e secondo posto per i rossoneri

"Milanone, tre gol a Udine e secondo posto": è questo il titolo in apertura della Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. Il Milan di Massimiliano Allegri offre una prestazione di sostanza e qualità, sbanca lo stadio dei friulani e si porta al secondo posto in classifica.

Un bel gioco e un super Christian Pulisic, che il tecnico livornese aveva elogiato nella conferenza stampa della vigilia: "Quando è in campo è un giocatore importante", detto fatto. La rosea continua: "La scalata di Allegri con il bel gioco e un super Pulisic. Segna anche Fofana, terza vittoria di fila".