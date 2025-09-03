Modric-Rabiot e Gimenez: le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola

Il calciomercato è terminato e la pausa per le Nazionali appena cominciata dà la possibilità di commentare, lato club, quanto accaduto nel corso di un'estate ricca di trattative, colpi di scena e movimenti importanti. Anche il Milan è stato molto protagonista con 40 operazioni totali effettuate tra entrate e uscite che hanno rivoluzionato totalmente la squadra allenata quest'anno da Massimiliano Allegri. Vediamo le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola cosa dicono quest'oggi sul club rossonero.

La Gazzetta dello Sport questa mattina decide di fare un focus sull'esperienza dei due acquisti top rossoneri: a centrocampo sono arrivati Luka Modric e Adrien Rabiot, calciatori che conoscono molto bene il sapore della vittoria. Scrive la rosea in taglio laterale quest'oggi: "Con noi si vince. Insieme 55 trofei". Nel sottotitolo si legge poi: "Modric e Rabiot portano al Milan il segreto del successo". Avere questi profili all'interno della squadra può essere davvero cruciale all'interno di una stagione.

Il QS è l'unico altro giornale che cita i rossoneri in apertura, scrivendo così in taglio basso: "Gimenez resta. Anche ad Allegri sta bene così". Nel sottotitolo: "Per due mesi il giocatore è rimasto in bilico. Ma alla fine è il primo a essere contento".