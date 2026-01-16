Moviola Gazzetta: corretto il rigore per il Milan. E prima non c'è fallo di Saelemaekers

Questa mattina La Gazzetta dello Sport analizza gli episodi arbitrali di Como-Milan, match che si è giocato ieri sera e che si è concluso con la vittoria del Diavolo in rimonta per 3-1. Sotto di un gol, i rossoneri hanno trovato il gol del momentaneo pareggio con un rigore conquistato da Rabiot e trasformato da Nkunku nel finale del primo tempo.

Secondo la Rosea è stata corretta la decisione dell'arbitro Guida di fischiare il penalty, così come non c'era nessun fallo di Alexis Saelemaekers ad inizio azione: "Rigore Milan: il contatto basso di Kempf su Rabiot c’è (gamba sinistra e poi anca), mentre all’inizio dell’azione Saelemaekers tocca la palla e pure la gamba di Van der Brempt in una normale dinamica di gioco".