Netta vittoria a Udine. CorSport: "Il Milan fa paura"
"Il Milan fa paura", titola così in apertura di giornale l'edizione odierna del Corriere dello Sport, in riferimento alla strepitosa vittoria dei ragazzi di Massimiliano Allegri su un campo ostico come quello dei bianconeri. "Allegri vince 3-0 a Udinese, doppietta di Pulisic e Fofana".
"Orgoglio e disciplina", si legge sul quotidiano. I rossoneri si impongono con una gara ordinata dettata dalla filosofia del suo allenatore. Vittoria netta contro i ragazzi di mister Runjaic e secondo posto in classifica in attesa dei risultati delle altre.
Partita perfetta. Tre campioni. Speranza Leao. Stadio e un nuovo futuro per il Clubdi Andrea Longoni
Milan, l'estate della rivoluzione a centrocampo: negli ultimi anni il reparto non è mai stato così completo
