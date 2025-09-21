Netta vittoria a Udine. CorSport: "Il Milan fa paura"

Oggi alle 08:12
di Federico Calabrese

"Il Milan fa paura", titola così in apertura di giornale l'edizione odierna del Corriere dello Sport, in riferimento alla strepitosa vittoria dei ragazzi di Massimiliano Allegri su un campo ostico come quello dei bianconeri. "Allegri vince 3-0 a Udinese, doppietta di Pulisic e Fofana".

"Orgoglio e disciplina", si legge sul quotidiano. I rossoneri si impongono con una gara ordinata dettata dalla filosofia del suo allenatore. Vittoria netta contro i ragazzi di mister Runjaic e secondo posto in classifica in attesa dei risultati delle altre.