Nkunku o Gimenez. Tuttosport: "Una maglia per due"

Oggi alle 08:50Rassegna Stampa
di Lorenzo De Angelis

Entrambi a segno contro il Lecce in Coppa Italia. Uno è alla ricerca della sua condizione migliore, mentre l'altro di una continuità (e fiducia) che nella prima parte della sua esperienza al Milan gli è mancata. Si tratta ovviamente di Santiago Gimenez e Christopher Nkunku, che in occasione della partita di martedì hanno dimostrato di saper coesistere lì davanti. 

Il problema, però, è che questo tandem domenica contro il Napoli non verrà riproposto, anche perché c'è un Christian Pulisic che non si può assolutamente lasciare in panchina. Per questo motivo Tuttosport lancia il dubbio di formazione a 3 giorni dalla sfida di San Siro, titolando "Nkunku o Gimenez. Una maglia per due". 