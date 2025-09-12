Nkunku scalpita. La Gazzetta: "Lavori forzati per essere da Milan"

Dopo i test fisici della scorsa settimana lo staff di Max Allegri ha preparato un piano di lavoro ad hoc per Christopher Nkunku per farlo tornare al massimo. Niente sedute di lavoro supplementari rispetto a chi non è stato convocato in Nazionale, ma carichi personalizzati sia sul campo che in palestra.

L'obiettivo è semplice: mettere benzina nei muscoli, senza appesantirli, così da essere il primo possibile a disposizione di compagni ed allenatore. Il francese lavora in silenzio, con dedizione, e scalpita per ritagliarsi il suo spazio, anche perché è consapevole di avere un'opportunità importante a poco meno di 12 mesi dal prossimo Mondiale. C'è una Nazionale da riconquistare, ma soprattutto una fiducia e continuità da ritrovare, motivo per il quale Nkunku starebbe facendo il possibile, addirittura anche "Lavori forzati per essere da Milan", come titolato questa mattina da La Gazzetta dello Sport.