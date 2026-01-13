Nkunku vota Milan. Il CorSport: "Ora è ripartito e vuole restare con Allegri"

Christopher Nkunku sembrerebbe essersi sbloccato. Il Milan ha dovuto aspettare ben 4 mesi, ma il francese dopo la doppietta al Verona è riuscito a trovare anche la rete, decisiva e del pari, a Firenze, salvando compagni ed Allegri dalla seconda sconfitta in campionato della stagione.

Anche nel post partita del Franchi, in conferenza stampa, Nkunku è stato chiaro in merito al suo futuro, ribadendo la sua volontà di restare a Milano al netto delle tanti voci che nel corso di queste settimane l'hanno visto accostato, anche con una certa insistenza, al Fenerbahce. In merito alla situazione legata al francese Il CorSport ha questa mattina titolato: "Nkunku vota Milan. Ora è ripartito e vuole restare con Allegri".