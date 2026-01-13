Nkunku vota Milan. Il CorSport: "Ora è ripartito e vuole restare con Allegri"
MilanNews.it
Christopher Nkunku sembrerebbe essersi sbloccato. Il Milan ha dovuto aspettare ben 4 mesi, ma il francese dopo la doppietta al Verona è riuscito a trovare anche la rete, decisiva e del pari, a Firenze, salvando compagni ed Allegri dalla seconda sconfitta in campionato della stagione.
Anche nel post partita del Franchi, in conferenza stampa, Nkunku è stato chiaro in merito al suo futuro, ribadendo la sua volontà di restare a Milano al netto delle tanti voci che nel corso di queste settimane l'hanno visto accostato, anche con una certa insistenza, al Fenerbahce. In merito alla situazione legata al francese Il CorSport ha questa mattina titolato: "Nkunku vota Milan. Ora è ripartito e vuole restare con Allegri".
Pubblicità
Rassegna Stampa
Il messaggio di Allegri al gruppo. Peccato non rinforzare questo Milan. Arbitri e calendario: sempre peggiodi Antonio Vitiello
Le più lette
1 Allegri: "Modric mi ha detto che non gli era mai capitato che uno gli andasse dietro tutta la partita"
2 Criscitiello: "Quello di Milano non è mai rigore. E non deve esserlo mai. A favore di Milan, Inter, Juve, Sassuolo o Pisa"
3 Il messaggio di Allegri al gruppo. Peccato non rinforzare questo Milan. Arbitri e calendario: sempre peggio
22/12 Stasera Napoli-Bologna a Riad, a gennaio Como-Milan in Australia: l’Odissea di un calcio che ha perso la bussola
Primo Piano
Due pesi due misure, step on foot di Mkhitaryan e Fullkrug: uno è rigore l’altro no. Quando ci sarà uniformità?
Pietro MazzaraFirenze fa scoprire paure e differenze. Cambiare modulo si può. Rinnovo Maignan: ecco cosa manca
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com