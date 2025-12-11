Non solo la Roma. La Gazzetta: "Zirkzee, arriva il Milan"

La maratona di mercato non è nemmeno ufficialmente cominciata, ma a quanto pare si sarebbe già presentato il Milan. Cosa c'è in palio? Joshua Zirkzee, attaccante del Manchester United che la dirigenza rossonera già seguì nell'estate del 2024, e sul quale ci sarebbe il forte interesse anche della Roma di Gian Piero Gasperini per il prossimo gennaio.

L'olandese non sarà sicuramente quell'attaccante di stazza e da area di rigore che Massimiliano Allegri ha chiesto insistentemente in estate, ma per caratteristiche, qualità ed esperienza, visto che conosce molto bene la Serie A, è il nome in cima alla lista dei desideri di Tare nel momento in cui dovesse partire Gimenez. In merito a questo La Gazzetta dello Sport ha questa mattina titolato "Zirkzee, arriva il Milan", aggiungendo appunto che "Non solo la Roma. Anche il Diavolo vuole l'olandese".