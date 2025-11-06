Nuovo bomber nel mirino di Max. La Gazzetta: "Il Milan punta Pellegrino"

vedi letture

Santiago Gimenez fatica a sbloccarsi, ed è per questo motivo che il Milan si starebbe cominciando a guardare intorno in vista del prossimo calciomercato invernale. I nomi sono sempre quelli, Artem Dovbyk, Joaquin Panichelli e Jonathan Burkardt, anche se questa mattina La Gazzetta dello Sport ha inserito in questa short list anche quello di un giovane classe 2001 che sta facendo molto bene con la maglia del Parma.

Titola infatti questa mattina la rosea che "Il Milan punta Pellegrino", classico numero 9 da 192 centimetri che in stagione ha messo a segno 5 gol, 2 dei quali in Serie A.