Oggi gioca il Milan, il CorSera: "Già alta tensione, serve il riscatto a Lecce"
Tra le tante voci e indiscrezioni di calciomercato, tra gli arrivi come quello di Cristopher Nkunku, bisogna però ricordarsi che questa sera, alle 20.45 allo stadio Via del Mare di Lecce, il Milan scende in campo. I rossoneri saranno ospiti della formazione salentina per la seconda giornata del campionato di Serie A Enilive e arrivano da una sconfitta brutta all'esordio, a San Siro, contro la neopromossa Cremonese. Ci arrivano con diverse defezioni: Leao su tutti ma anche Jashari, ieri out in allenamento per la frattura del perone, e Pulisic, oggi in panchina per un problema alla caviglia.
Emergenza, parecchia pressione dopo l'esordio: questi gli ingredienti a poche ore dal calcio di inizio. Il Corriere della Sera questa mattina commenta così sia la partita che il colpo basso dell'infortunio a Jashari: "Milan, è già alta tensione, serve il riscatto a Lecce. C'è Nkunku, Jashari fa crac". Nel pezzo viene spiegata l'entità dell'infortunio: frattura composta del perone destro che terrà fuori lo svizzero almeno per due settimane. Stasera a Lecce, pur in emergenza, servono assolutamente i tre punti sennò diventa già difficile.
