Oggi la delibera approda in Comune. Tuttosport: "San Siro, avanti tra mal di pancia e possibili ricorsi"

La questione relativa al futuro di San Siro continua a tenere banco dalle parti di Palazzo Marino. Oggi la delibera per la vendita dell'impianto a Milan e Inter approda in Comune, anche se la sensazione è che (purtroppo) non sia giornata di decisioni definitive.

L'offerta presentata dai due club scadrà martedì, generando così una vera e propria corsa ad ostacoli, che i colleghi di Tuttosport hanno provato a riassumere titolando: "San Siro, avanti tra mal di pancia e possibili ricorsi