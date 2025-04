Parola d'ordine, delusione. Il CorSport: "Flop Milan, intrigo negli USA"

La stagione del Milan può essere racchiusa in una sola parola: deludente. Questa squadra aveva tutto il potenziale per concorrere non solo per un posto nell'Europa che conta, ma anche per lo scudetto, dato che con gli stessi punti di un anno fa, a questo punto del campionato, il Diavolo si sarebbe ritrovato addirittura primo in classifica.

Le cose sono però andate così, con il Milan che a 7 giornate dalla fine del campionato non può pensare di risalire la classifica e centrare il quarto posto. Di questo passo anche delle semplici Europa e Conference League sarebbero a rischio, con Il Corriere dello Sport che questa mattina ha titolato "Flop Milan, intrigo negli USA", rifacendosi al viaggio di Giorgio Furlani negli States dove incontrerà il proprietario Gerry Cardinale per fare il punto su un'altra questione importante, quella relativa alla nomina del nuovo direttore sportivo.