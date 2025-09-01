Prime pagine di oggi. Tutte concordi su Vlahovic e Rabiot al Milan

vedi letture

Si riportano di seguito le prime pagine di oggi, lunedì 1 settembre, dei principali quotidiani sportivi italiani.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

La Gazzetta dello Sport apre in prima pagina con Dusan Vlahovic, cercato in estate anche dal Milan, che é risultato per la seconda partita di fila decisivo per la Juventus: “Signora mia”, il titolo, accompagnato da “Altro che addio per il serbo: entra e decide. Si allontana Kolo Muani, assalto al belga Openda. Preso Zhegrova dal Lille”. Il Milan campeggia in alto con il fotomontaggio di Adrien Rabiot in maglia rossonera: “Rabiot! Milan, regalo al Max. Accordo fatto, manca solo la firma. Joe Gomez del Liverpool é vicino, Musah all’Atalanta”. In basso, spazio anche per la sconfitta dell’Inter contro l’Udinese a San Siro: “Inter, che botta!”.

CORRIERE DELLO SPORT

Anche il Corriere dello Sport apre con la Juventus e il titolo “Ma Vlahovic?”, ad indicare la rinascita del serbo in maglia bianconera con il secondo gol decisivo in due partite. In alto, spazio al mercato con il Milan che acquista Adrien Rabiot per 10 milioni di euro fino al 2028; l’altra trattativa del momento é con la Roma, ma c’è “stallo Gimenez-Dovbyk”. In basso a sinistra, il titolo sul “Crollo Inter” contro l’Udinese al Meazza di ieri sera.

TUTTOSPORT

Così come gli altri due quotidiani, anche Tuttosport dedica a Dusan Vlahovic il titolo della prima pagina: “Juve gran riserva. E arriva Zhegrova”. Sulla destra, spazio al mercato del Milan: “Sì al Milan. Rabiot riabbraccia Allegri. Operazione da 10 milioni. Ora sprint per lo scambio Gimenez-Dovbyk e per Joe Gomez del Liverpool”. Per il giornale torinese, la vittoria dell’Udinese sull’Inter a Milano é occasione per una frecciata ai granata: “L’Udinese non é il Toro. Flop Inter”.