Pronto il rinnovo. Tuttosport: "Per Saelemaekers la rivincita è totale"

In occasione del primo giorno di raduno Alexis Saelemaekers aveva detto ai microfoni dei canali ufficiali del club di essere tornato al Milan per restarci. Nel corso di questo calciomercato si sono si palesate alcune possibilità, che però il belga non ha mai preso in considerazione perché la sua priorità è sempre stata quella di vestire rossonero.

E dopo due prestiti consecutivi è riuscito a prendersi ciò che voleva, smentendo un po' tutti quelli che non credevano in lui. Quindi scrive Tuttosport che "Per Saelemaekers la rivincita è totale", anche perché oltre ad essere uno dei pilastri della formazione di Max Allegri, il Milan avrebbe anche avviato con l'agente Spicic i contatti per blindarlo rinnovandogli il contratto fino al 2030 con ingaggio migliorato, dai due ai tre milioni.