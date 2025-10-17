Pulisic ko. Il CorSport: "Milan, È l'ora di Leao"

Massimiliano Allegri deve fare i conti con il pesante infortunio di Christian Pulisic, che con ogni probabilità ne avrà per almeno un mese. Un imprevisto importante, inaspettato ma soprattutto evitale, ma al quale il tecnico rossonero farà fronte affidandosi alla stella della squadra, il suo numero 10: Rafael Leao.

Al momento il portoghese non è però sicuro di una maglia da titolare contro la Fiorentina, anche perché è ancora in essere un ballottaggio con Christopher Nkunku, ma Il Corriere dello Sport ha lasciato intendere chi lo vincerà, titolando nel taglio basso della prima pagina di oggi "Milan, è l'ora di Leao". E chissà che effettivamente questa non possa scoccare domenica alle 20.45 contro la Viola.