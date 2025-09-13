Pulisic provato dalla sosta: è stato risparmiato appena 35 minuti

vedi letture

Mauricio Pochettino ha letteralmente spolpato Christian Pulisic nel corso dell'ultima sosta, visto che il CT degli Stati Uniti ha deciso di risparmiare il giocatore del Milan appena 35 minuti nelle sfide contro la Corea del Sud eil Giappone.

Essendo un professionista esemplare, ma soprattutto abituato a spostamenti e situazioni del genere, Pulisic potrebba averne risentito ma fino ad un certo punto, eppure dalle parti di Milanello si starebbe facendo sempre più strada la possibilità che possa partire dalla panchina contro il Bologna. È inevitabile che dopo un viaggio transoceanico, con tanto di jet lag, l'americano possa essere leggermente scombussolato, motivo per il quale Allegri preferirebbe schierarlo a partita in corso, da vero e proprio jolly d'attacco, piuttosto che giocarsi la carta dal primo minuto col rischio che Pulisic possa incidere poco o nulla perché stanco.