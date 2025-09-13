Può esordire già contro il Bologna. Il CorSera: "Il talismano Rabiot alla corte di Max"

Ieri il Milan ha presentato il suo nuovo numero 12, Adrien Rabiot, che nel corso della conferenza stampa ha detto una frase che è rimasta impressa a tutti i tifosi milanisti: "È più importante giocare nel Milan che in Champions League", anche se l'intento sarà parteciparvi proprio con la maglia del Diavolo a partire dalla prossima stagione.

La mediana rossonera si rinforza così con qualità ma soprattutto esperienza e personalità, per un reparto che vedrà in Rabiot uno dei suoi pilastri fondamentali. In merito al ritorno in Italia del francese, e del suo approdo al Milan, Il Corriere della Sera ha questa mattina titolato "Il talismano Rabiot alla corte di Max", ipotizzando anche la possibilità di vederlo in campo già domani sera contro il Bologna, che per ironia della sorte è anche l'ultima squadra che ha affrontato in Italia prima della breve esperienza a Marsiglia.