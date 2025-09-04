QS: "Dolcezze e veleni: Rabiot arma in più del nuovo Milan"

vedi letture

"Dolcezze e veleni: Rabiot arma in più del nuovo Milan": titola così questa mattina il Quotidiano Sportivo in merito all'arrivo in rossonero di Adrien Rabiot a titolo definitivo dal Marsiglia per circa 10 milioni di euro. Il centrocampista francese è un pupillo di Max Allegri con il quale ha già lavorato ai tempi della Juventus. Con il suo sbarco, la mediana milanista diventa senza dubbio una delle più forti della Serie A visto che oltre all'ex bianconero sono arrivati anche Samuele Ricci, Ardon Jashari e soprattutto Luka Modric.

L'esordio di Rabiot in maglia rossonera dovrebbe avvenire dopo la sosta a San Siro contro il Bologna di Jonathan Rowe, attaccante inglese con cui era venuto alle mani al Marsiglia. Questo episodio ha portato entrambi a lasciare il club francese, ma presto i due si ritroveranno uno contro l'altro sul campo del Meazza.

