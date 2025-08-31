Rabiot, Dovbyk e un difensore. Tuttosport: "Milan, tris in tavola per sognare in grande"
Prima di queste ultime 48 ore il Milan ha già messo a segno ben 8 colpi nel calciomercato, eppure ne avrebbe bisogno di altri tre per sistemare e ritenere completa e competitiva la formazione di Max Allegri. Il fatto che è gli obiettivi sui quali si starebbe lavorando non sono neanche semplicissimi da portare in rossonero, visto che stiamo parlando di Adrien Rabiot, Artem Dovbyk e un difensore centrale, che dopo il rifiuto di Akanji potrebbe essere Joe Gomez del Liverpool.
In merito a questa tripla, cruciale, operazione, Tuttosport ha questa mattina titolato "Milan, tris in tavola per sognare in grande", anche perché dopo 11 operazioni in entrata non avrebbe più scuse, né la squadra né tanto meno Max Allegri.
