Rabiot, Modric poi il resto. Tuttosport: "Allegri, c'è un ingorgo là in mezzo"
Al momento nel centrocampo del Milan in due sono certi del loro posto: Luka Modric e Adrien Rabiot. 2/3 della mediana rossonera è completa, con l'ultimo posto che se lo contendono ben 4 calciatori, Ricci, Loftus-Cheek, Fofana e Jashari quando rientrerà. Ci troviamo dunque difronte ad un reparto di tutto rispetto, uno dei più forti in Serie A, ricco di alternative ma che rischia di creare qualche problema ad Allegri considerato il fatto che il Milan quest'anno oltre a Coppa Italia e campionato non parteciperà a nessun'altra competizione.
In merito a questo discorso Tuttosport ha questa mattina titolato "Allegri, c'è un ingorgo là in mezzo", facendo un piccolo focus su Samuele Ricci, che rischia di perdere il posto in Nazionale qualora dovesse continuare a non giocare.
