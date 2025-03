Rapporti tra Elliott, RedBird e Milan, il club precisa a Repubblica: “Elliott puro finanziatore”

Il Milan, attraverso una lettera pubblicata da Repubblica in edicola questa mattina, ha voluto fare delle precisazioni in merito al rapporto tra Elliott, RedBird e il club di via Aldo Rossi:

"In merito ai rapporti tra Elliott, RedBird e il Milan, AC Milan precisa che:

- la proprietà RedBird Capital ha ridotto la quota capitale del prestito da Elliott a €489 milioni, confermando la posizione di Elliott come puro finanziatore, con la sua presenza in CdA limitata a 2 suoi rappresentanti su 12.

- la società MI-Stadio si limita a gestire l’operatività del Meazza nella situazione attuale e non si occupa del progetto nuovo stadio, portato avanti congiuntamente dalle società AC Milan e FC Internazionale Milano. Il CdA di Mi-Stadio è attualmente composto da 3 membri: Francesco Ferrini, indipendente, presidente; Massimiliano Catanese, Co-AD, in quota Inter; Stefano Cocirio, Co-AD, in quota AC Milan. Prima di entrare in AC Milan, dove è Chief Financial Officer, Stefano Cocirio ha interrotto definitivamente ogni suo rapporto con Elliott dopo avervi lavorato per più di 7 anni".