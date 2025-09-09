Rebus portiere, Tuttosport: "Se Maignan non rinnova, Tare guarda a Suzuki"

vedi letture

Il mercato si è appena concluso - e anzi prosegue in alcune terre come Arabia e Turchia con il Milan ancora coinvolto nel sistemare alcuni esuberi - ma le tematiche legate alle trattative non si esauriscono mai, specialmente se il tuo portiere titolare e capitano è in scadenza di contratto e non c'è ancora un rinnovo in vista. Questo è il caso del club rossonero con Mike Maignan, leader rossonero ma al momento destinato a salutare Milanello al termine di questa stagione, sempre ammesso che prima non si trovi un accordo sulla permanenza.

Questa mattina Tuttosport cerca di fare il punto sulla situazione, partendo dalle trattative per il rinnovo, continuando con il nome del possibile sostituto e con la citazione di chi fa già parte della rosa. Scrive il quotidiano: "Porta Milan per Suzuki se Maignan non rinnova". Il nome prediletto sarebbe quello di Zion Suzuki: "Tare guarda al giapponese del Parma e c'è fiducia nel giovane Torriani". Su Mike Maignan inece c'è ancora ombra: "In scadenza, a oggi il francese sembra destinato all'addio. Ma un tentativo per trattenerlo non va escluso..."