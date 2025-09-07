Ricci, debutto in Coppa Italia e nulla più. Tuttosport: "La strada è già in salita"

La stagione di Samuele Ricci non è decisamente cominciata come il centrocampista italiano si aspettava. Dopo l'esordio più che convincente in Coppa Italia contro il Bari, il centrocampista italiano è sceso in campo per appena un quarto d'ora più recupero nella vittoria del Milan a Lecce, nulla più. 

Max Allegri sembrerebbe preferirgli altri tipi di interpreti, e l'arrivo di Adrien Rabiot rischia seriamente di limitare ancora di più il suo impiego. In merito al complicato inizio di avventura al Milan Tuttosport ha titolato "Ahi, Ricci. La strada è già in salita", puntualizzando come l'italiano dovrà farsi strada da solo per riuscire ad entrare nelle grazie, ma soprattutto nelle gerarchie del suo nuovo allenatore. 