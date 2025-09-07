Ricci, debutto in Coppa Italia e nulla più. Tuttosport: "La strada è già in salita"
MilanNews.it
La stagione di Samuele Ricci non è decisamente cominciata come il centrocampista italiano si aspettava. Dopo l'esordio più che convincente in Coppa Italia contro il Bari, il centrocampista italiano è sceso in campo per appena un quarto d'ora più recupero nella vittoria del Milan a Lecce, nulla più.
Max Allegri sembrerebbe preferirgli altri tipi di interpreti, e l'arrivo di Adrien Rabiot rischia seriamente di limitare ancora di più il suo impiego. In merito al complicato inizio di avventura al Milan Tuttosport ha titolato "Ahi, Ricci. La strada è già in salita", puntualizzando come l'italiano dovrà farsi strada da solo per riuscire ad entrare nelle grazie, ma soprattutto nelle gerarchie del suo nuovo allenatore.
Pubblicità
Rassegna Stampa
Per lo scudetto serve un mezzo miracolo. Quello del bilancio è vinto. Giù le mani da Gimenezdi Andrea Longoni
Le più lette
1 Ravezzani: "Tonali dominatore del centrocampo dell'Italia, rimarrà il più grande rimpianto nelle cessioni del Milan"
3 Borghi dubbioso: "Quella rossonera è evidentemente una squadra che non è stata costruita attraverso un'idea omogenea"
01/09 Prima sorpresa: l’Inter battuta dall’Udinese. A punteggio pieno Napoli, Juventus, Roma e Cremonese
Primo Piano
Luca SerafiniForza Ringhio! Spendere molto, spendere bene… Il panettone per Allegri. La gestione di Gimenez. Quando torna la Curva. Carraro e lo scudetto di Calciopoli
Franco OrdinePerché non credo al Milan da scudetto. Un difensore a gennaio: se fosse tardi? Le due anime in società, virus velenoso
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com