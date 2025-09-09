Saelemaekers show con il Belgio, il CorSport: "Jolly di Allegri"

vedi letture

Alexis Saelemaekers, fin da subito è stato indicato dal nuovo tecnico Massimiliano Allegri come una pedina importante del suo schieramento tattico. Per questo il Milan non si è seduto al tavolo con la Roma dopo il prestito secco di un anno e ha deciso di puntarci per questa stagione, dopo le due stagioni passate lontano da Milanello in cui è cresciuto moltissimo. Un miglioramento che è sotto gli occhi di tutti e che procede anche con la maglia della Nazionale, con la quale il 56 rossonero si è ben comportato in questi giorni.

Il focus su Saelemaekers questa mattina è a opera del Corriere dello Sport e recita in questo modo: "Saelemaekers, il jolly di Allegri. Il belga risulta già fondamentale negli schemi del tecnico". Nel sottotitolo si legge successivamente: "Nelle de gare in Nazionale ha lasciato il segno servendo tre assist". Il primo, con il tacco, contro il Liechtenstein e gli altri due contro il Kazakistan. Oggi sarà già a Milanello per la ripresa degli allenamenti, pronto a mettersi nuovamente a disposizione di Allegri, intenzionato a utilizzarlo sempre e affidandogli diversi compiti.