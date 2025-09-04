Sala: "San Siro? Decide l’Aula. E io non mi dimetterò di certo"

L'edizione milanese del Corriere della Sera apre stamattina con le parole del sindaco di Milano Giuseppe Sala che ieri è tornato a parlare del futuro di San Siro: "San Siro? Decide l’Aula. E io non mi dimetterò di certo" le dichiarazioni del primo cittadino che ha escluso le sue dimissioni nel caso in cui il Consiglio comunale dovesse votare contro la vendita del Meazza a Milan ed Inter. "Dimissioni? Assolutamente no. Non lo dico di pancia, ma in base a elementi razionali. Io non mi arrendo facilmente di fronte alle difficoltà ma di fatto penso che un sindaco si debba dimettere se c’è una decisione che mina il funzionamento dell’amministrazione. Ad esempio se non viene approvato il bilancio un sindaco va a casa, ma di fronte a una cosa del genere no" ha spiegato Sala.

Il sindaco di Milano ha poi continuato: "Quando si vende un bene patrimoniale importante come lo stadio deve decidere il Consiglio comunale, io voglio essere a posto con la coscienza, avere fatto il mio lavoro e consegnare al Consiglio il dossier, poi lui deciderà. Io lo consegno consigliando l’approvazione, ma da lì in poi non posso fare più nulla, sarà l’aula che deciderà se questa cessione ha senso o meno".

