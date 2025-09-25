Salta Milan-Napoli di domenica. Tuttosport: "Buongiorno out un mese"

vedi letture

Domenica il Napoli di Antonio Conte sarà ospite del Milan di Max Allegri per quella che a detta di molti potrebbe essere la sfida scudetto di quest'anno. Due squadre forti, strutturate, con i migliori allenatori sulla scena italiana si contenderanno tre punti che sicuramente non saranno decisivi, ma che avranno un peso specifico importante sul proseguo delle rispettive stagioni.

Milan-Napoli è però già cominciata da qualche giorno, tra risposte post partite, recuperi ed infortuni. Sì, perché se da un lato Allegri recupera Leao, nonostante partirà dalla panchina, dall'altro Antonio Conte ha perso per infortunio uno dei suoi pilastri. Titola infatti questa mattina Tuttosport che "Buongiorno out un mese" a causa di una lesione muscolare che ha fatto andare su tutte le furie il club partenopeo.