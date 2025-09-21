"San Siro, il diktat dei club e di Sala che spacca Milano": il punto di Tuttosport

Oggi alle 09:12Rassegna Stampa
di Federico Calabrese

"San Siro, il diktat dei club e di Sala che spacca Milano": titola così al suo interno l'edizione odierna di Tuttosport che fa il punto sul futuro dell'impianto di Milano. E prosegue: "Il Consiglio Comunale dovrà votare la cessione dell'area senza nemmeno avere il progetto del nuovo stadio".

Il quotidiano si sofferma poi su un altro punto e spiega: "Ignorati i vincoli sul Meazza e sparito il progetto di Webuild per ristrutturarlo". C'è attesa per la delibera del prossimo 29 settembre che darà risposte più chiare sulla questione.