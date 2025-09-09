San Siro, telenovela infinita. Il CorSera: "Slitta la decisione sullo stadio"

vedi letture

Non è calciomercato, eppure quando si parla di San Siro sembra che si stia discutendo di una telenovela di mercato di quelle che durano per tutta l'estate o che per diverse estati ritornano in voga senza mai concretizzarsi mai. È dal 2018 che si lavora sul progetto di San Siro e a oggi ancora nulla è in mano a Milan o Inter per poter ristrutturare l'area dello stadio attuale e costruire un nuovo stadio. Si attendeva per l'11 settembre la delibera della giunta sul progetto, eppure la decisione è stata ulteriormente rinviata.

Oggi il Corriere della Sera, edizione di Milano, ha parlato e commentato questa notizia. Riportata così la notizia: "Nuova deadline su San Siro. Slitta la decisione sullo stadio". La delibera è stata spostata a settimana prossima, e non oltre come assicura il sindao Beppe Sala che ha dichiarato: "La delibera deve arrivare in Giunta tra questa e la prossima settimana, magari più facilmente la prossima. Non più in là, altrimenti non ce la facciamo più". La speranza è che questa volta le parole del primo cittadino si avverino.