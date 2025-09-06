Santi cerca la spinta in Messico. La Gazzetta: "Gimenez riparte"

Alla fine ha avuto ragione lui. Nonostante tutti i rumors che l'hanno visto coinvolto Santiago Gimenez ha puntato i piedi per terra rimanendo al Milan per giocarsi le sue chance. Adesso il messicano dovrà però dimostrare in campo di meritarsi la maglia rossonera, cosa che tra la fine della passata stagione e l'inizio di questa è mancata un po'.

Di tempo davanti ce n'è abbastanza, ma il Bebote dovrà sfruttare al meglio questo periodo di impegni con la Nazionale messicana per ritrovare quanto meno quella fiducia oramai svanita. In merito a questo discorso La Gazzetta dello Sport ha questa mattina titolato "Gimenez riparte", nella speranza che possa farlo per davvero così da diventare un'arma in più a disposizione di Max Allegri.