Santi cerca la spinta in Messico. La Gazzetta: "Gimenez riparte"
MilanNews.it
Alla fine ha avuto ragione lui. Nonostante tutti i rumors che l'hanno visto coinvolto Santiago Gimenez ha puntato i piedi per terra rimanendo al Milan per giocarsi le sue chance. Adesso il messicano dovrà però dimostrare in campo di meritarsi la maglia rossonera, cosa che tra la fine della passata stagione e l'inizio di questa è mancata un po'.
Di tempo davanti ce n'è abbastanza, ma il Bebote dovrà sfruttare al meglio questo periodo di impegni con la Nazionale messicana per ritrovare quanto meno quella fiducia oramai svanita. In merito a questo discorso La Gazzetta dello Sport ha questa mattina titolato "Gimenez riparte", nella speranza che possa farlo per davvero così da diventare un'arma in più a disposizione di Max Allegri.
Pubblicità
Rassegna Stampa
Le più lette
1 Oddo a cuore aperto: "Si tratta del Milan: non mi sarei mai sentito di rifiutare. Il mio obiettivo è allenare in A, la Nazionale, il Brasile"
2 Orlando critica il mercato del Milan: "Mi stupisco che non sia stato fatto qualcosa di più in difesa, perché manca qualcosa"
4 Nazionali, lo score di chi ha giocato ieri: Modric convince con la Croazia, bene i francesi Maignan e Rabiot
01/09 Prima sorpresa: l’Inter battuta dall’Udinese. A punteggio pieno Napoli, Juventus, Roma e Cremonese
Primo Piano
Luca SerafiniForza Ringhio! Spendere molto, spendere bene… Il panettone per Allegri. La gestione di Gimenez. Quando torna la Curva. Carraro e lo scudetto di Calciopoli
Franco OrdinePerché non credo al Milan da scudetto. Un difensore a gennaio: se fosse tardi? Le due anime in società, virus velenoso
Carlo PellegattiInsufficienza al mercato del Milan? Non credo! Il mio voto. Nkunku, un campione. Domanda epocale. Mai creduto a Vlahovic!
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com